بداري يتابع توفير كافة الشروط بجامعة هواري بومدين تحسبا للدخول الجامعي

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم الأحد، اجتماع عمل مع الطاقم الإداري والبيداغوجي لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (USTHB).

وخصص اللقاء لمناقشة ومتابعة مجموعة من المحاور الأساسية التي تمس واقع ومستقبل هذه المؤسسة الجامعية العريقة.

وتناول الاجتماع تقييم وضعية إعادة تأهيل وصيانة فضاءات ومرافق الجامعة، باعتبارها جزءًا من التراث المعماري الوطني الذي صممه المعماري العالمي الشهير، أوسكار نيماير، مع الحرص على توفير بيئة ملائمة للطلبة والأساتذة.

كما تم التطرق إلى التحضير للدخول الجامعي، والوقوف على مدى جاهزية الهياكل. والتأكد من توفير كافة الشروط المادية والبيداغوجية لضمان انطلاقة ناجحة للموسم الدراسي المقبل.

وشكل اللقاء أيضًا مناسبة لمناقشة ضمان الجودة في التعليم والبحث العلمي، بما يعزز مكانة الجامعة وطليعتها أكاديميًا وعلميًا.