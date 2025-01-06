بداري يتباحث دعم وتطوير البحث العلمي في مجال الأمن الصحي

إجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الأحد، بالبروفيسور يحي شبلون، عالم الفيروسات، ومحمد خوان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية، والبروفيسور حسام كوريب.

وأوضح بداري عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه اجتمع بالبروفيسور يحي شبلون، عالم الفيروسات، ومحمد خوان. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية، والبروفيسور حسام كوريب. للتباحث حول مواضيع تخص دعم وتطوير البحث العلمي في مجال الأمن الصحي.

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