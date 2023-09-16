بداري يتباحث مع نظيرته الشيلية تعزيز التعاون في مجال الهديروجين الأخضر والطاقات المتجددة

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يوم السبت، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الشيلية آيسن اثشيفييري.

اين تباحث معها سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم العالين والبحث العلمي،خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والابتكار.

لاسيما مجالات البحوث والتكوين في الهيدروجين الاخضر، والطاقات المتجددة، والنانو تيكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الاعلام الالي الكمي، كما تباحثا الوزيرين اليات احداث حركية علمية للطلبة والاساتذة بين الدولتين في الاتجاهين.

وفي هذا الخصوص تدارسا أهم الاليات التي يمكن انشاءها، والتي قد تسمح من تجسيد وتنفيذ هذا التعاون، لا سيما من خلال ابرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيراتها الشيلية، واعداد عروض تكوين و بحث مشتركة، في مجال التغيرات المناخية، والهيدروجين الاخضر، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات المتقدمة والابتكار، بما يحقق التنمية الاقتصادية بين البلدين.

هذا ويشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ولليوم الثاني في اشغال قمة مجموعة 77+ الصين، المعنونة تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار ، يومي 15 و 16 سبتمبر.