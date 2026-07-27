بداري يترأس إجتماعا هاما حول توجيه حاملي البكالوريا

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، إجتماعا خُصِّص لمتابعة وضبط الترتيبات النهائية الخاصة بتوجيه الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2026.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، يشكّل الاجتماع فرصة لتقييم مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بعملية التوجيه. بما يضمن الشفافية، والإنصاف، والاستجابة لاختيارات الطلبة واحتياجات مؤسسات التعليم العالي وقدراتها.

وأكد الوزير أن نجاح عملية التوجيه يمثل محطة أساسية في مسار تحديث الجامعة الجزائرية. بما يعزز نجاح الطلبة، جودة التكوين ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.