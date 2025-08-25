بداري يترأس اجتماعا تحضيرا للدخول الجامعي المقبل

اجتمع مساء الأحد، وزير التعليم العالي. والبحث العلمي، كمال بداري، بإطارات الوزارة. لتقييم التحضيرات للدخول الجامعي 2025-2026.

وتم في هذا الاجتماع التنسيقي الذي شارك فيه عن بعد، رؤساء الندوات الجهوية وبعض مدراء الجامعات التطرق إلى عدة نقاط.

ومن بين هذه التحويلات الخاصة، ومتابعة مدى جاهزية الهياكل الجامعية. واحترام الرزنامة البيداغوجية من حيث الحجم الساعي السداسي لكل مادة. والتحضير لاطلاق المكتبة الالكترونية الجامعية. وتعزيز دور الجامعة في تقوية النسيح الاقتصادي الوطني بالمقاولاتية.