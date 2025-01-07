بداري يترأس اجتماعا لتثمين تصنيع وتسويق المنتجات البحثية

إجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الإثنين، بمقر المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمدراء مراكز البحث، وإطارات المديرية العامة، لتثمين تصنيع وتسويق المنتجات البحثية، للمراكز والمؤسسات البحثية.

وأوضح بداري عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، ان اللقاء جاء لتثمين تصنيع وتسويق المنتجات البحثية. للمراكز والمؤسسات البحثية، وتقديم مختلف الحلول التكنولوجيا المتقدمة للمتعاملين الإقتصاديين، والإسهام في الحركية الاقتصادية المتصاعدة.

وهذا وفق آلية بحثية إبتكارية، معززة للدور الاقتصادي للجامعة والمؤسسات البحثية، بخطط تنفيذ محددة زمنيا. تحقيقا للأهداف الوطنية ذات العلاقة بالأولويات الوطنية صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي.

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