بداري يتسلم رسالة شكر للرئيس تبون من الأمين العام للإتحادية الوطنية للتعليم العالي

تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عشية اليوم من الأمين العام للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة. المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رسالة شكر وإمتنان، موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتقدم مسعود عمارنة برسالة الشكر إلى رئيس الجمهورية عقب صدور نصوص القانون الأساسي للأستاذ الباحث، والباحث. وكذا الأستاذ الاستشفائي الجامعي والأنظمة التعويضية ذات الصلة.