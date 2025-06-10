بداري يتفقد المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش..وهذا ما وقف عليه

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش. عاين خلالها عدة مشاريع للبحث التطبيقي.

وطالب الوزير خلال الزيارة بضرورة استعمال الذكاء الاصطناعي في تربية الأغنام، لا سيما المحافظة وتطوير إنتاج سلالة الحمرا المتواجدة بكل من ولاية سعيدة، البيض والنعامة.

كما عاين الوزير أصناف جديدة من القمح الصلب منتجة ومطورة على مستوى المدرسة،

استعمال الحشرات كبروتينات بديلة لإنتاج الأعلاف. والأسمدة البيولوجيا الطرق الجديدة في مكافحةالجراد،

هذا وتابع الوزير مشروع بحث وطني حول تطوير شعبة الفستق الحلبي.