بداري يتفقد مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

شرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بولاية بتيبازة.

ونشر الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، صورا عن هذه الزيارة، حيث طاف بمختلف أقسام المركز.

كما جمعه حديث مع القائمين على مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، من أساتذة وباحثين.