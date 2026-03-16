بداري يتفقد مركز البحث للتكنولوجيات الصناعية بالشراقة

بقلم أمينة داودي
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بزيارة عمل وتفقد لمركز البحث للتكنولوجيات الصناعية بالشراقة.

وطلع الوزير على مجموعة من المشاريع التي تم تطويرها وتصنيعها بالمركز والمتمثلة في نموذج لألة نزع الحجارة الفلاحية. ونموذج محطة أرصاد مخصصة لمتابعة زراعة القمح. بالإضافة كذلك إلى نموذج روبوت زراعي، ومسيرة مخصصة لرش المساحات الفلاحية الكبرى.

كما أشرف الوزير خلال الزيارة على مراسم توقيع إتفاقية تعاون بحثي وصناعي بين المركز ومؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي MAG، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة- الحراش.

