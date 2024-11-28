بداري يدشن “فضاء الطالب المبتكر” لجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس

تدعمت جامعة المجاهد المتوفي محمد الشريف مساعدية بمدينة سوق أهراس ب”فضاء الطالب المبتكر و ريادة الأعمال” أشرف على تدشينه اليوم الخميس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

ويضم هذا الفضاء الذي عاينه الوزير ضمن زيارته إلى جامعة سوق أهراس مركزا لتطوير المقاولاتيه وحاضنة للأعمال الجامعية ومكتب للربط بين الجامعة والمؤسسات ودار للذكاء الاصطناعي.

وخلال استماعه بالمركز لعرض حول مختلف المشاريع المقدمة من طرف الطلبة في مجالات ذات الصلة بالمؤسسات الناشئة التي تحصلت على براعة الاختراع وأوسمة “لابل”. دعا بداري الطلبة إلى ولوج عالم المقاولاتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي.

وخلال تدشينه لقاعة نموذجية للتعليم عن بعد بالجماعة المذكورة. شدد الوزير على ضرورة توفير الوسائل والتكنولوجيا اللازمة لتدعيم التعليم “الهجين” الذي يجمع بين التعليم الحضوري. وعن بعد من خلال توفير محاضرات ودروس من مختلف جامعات العالم لنقل المعارف والخبرات و التجارب والأفكار.