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بداري يدشن مؤسسة فرعية بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

بقلم عايدة.ع
بداري يدشن مؤسسة فرعية بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
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أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة- بابا حسن، على تدشين المؤسسة الفرعية سيديتيا خبرة.

وحسب بيان منشور لوزير التعليم العالي على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أشرف بداري، بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة- بابا حسن. على تدشين المؤسسة الفرعية سيديتيا خبرة. بالإضافة إلى زيارة المنصة التكنولوجية للتصنيع الجزئي، وإمضاء اتفاقيات شراكة.

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