بداري يدشن وحدة إنتاج علف المواشي المستخلص من بقايا النخيل ببسكرة

وحسب الشروحات المقدمة لبداري خلال زيارته التفقدية الى ولاية بسكرة مرفوقا بالوالي لخضر سداس، أبرزت الباحثة بمركز البحث العلمي والتقني بالمناطق القاحلة ببسكرة سميرة مرادي أن قدرة إنتاج هذه الوحدة. تبلغ 200 قنطار وستصل مستقبلا إلى 400 قنطار يوميا.

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الثلاثاء بالمقاطعة الادارية القنطرة بولاية بسكرة. على تدشين وحدة إنتاج علف المواشي المستخلص من بقايا النخيل.

و في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لهذه الوحدة، أكد بداري أنها تعد ثمرة للبحث العلمي في شقه المتعلق بإنتاج علف المواشي من مركبات جديدة. واستبدال الذرى ببقايا النخيل وهو ما يحقق التنمية المستدامه. ويقلل من تكلفة الأعلاف ويخلق الثروة ومناصب شغل جديدة لفائدة سكان ولاية بسكرة.

وكان بداري قد استهل زيارته بالاستماع إلى عرض حول واقع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بقاعة الاجتماعات الكبرى لمقر ولاية بسكرة أين أشرف على تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة الوطنية الجامعية للبرمجة والربوتات في طبعتها الثانية التي احتضنتها جامعة بسكرة في الفترة بين 12 و 16 افريل الجاري.

وأشرف بداري على مراسم توقيع اتفاقيات شراكه تجاريه بين مدار جلوبال اجري فود ومركز البحث العلمي والتقني بالمناطق القاحلة وهي اتفاقية بموجبها سيتم تفعيل العمل المشترك بين الطرفين.