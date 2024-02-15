بداري يدعو إلى تطوير الوكالة الفضائية الجزائرية

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بيداري، بزيارة عمل وتفقد للمدرسة العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي.

ودعا وزير التعليم العالي الوكالة الفضائية الجزائرية الى تطوير عملها وابحاثها ومنتوجها من خلال استشارة العلماء والمبتكرين والنخبة. ماسيساهم في تقدم الوكالة وتطوير برنامجها إلى غاية 2040.

وقال وزير التعليم العالي في ذات السياق:”نحن اليوم في زمن الإبتكار الذي يقود ثورة في مجال التكنولوجيا الدقيقة. والرياضيات والرياضيات التطبيقية. كما تتسم هذه المرحلة بمؤشرات وخصوصيات تحمل العديد من المعطيات مستقبلا،لكن ملامحها الأولى تظهر في الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والنانو، إضافة إلى التكنولوجيا في الأنظمة المستقلة”.

وأضاف بداري ” ندعو الوكالة الفضائية الجزائرية الى تطوير عملها وابحاثها ومنتوجها بمعشر العلماء والمبتكرين والنخبة. والتي سيساهم في تقدم الوكالة وتطوير برنامجها حتى 2040″.