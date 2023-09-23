بداري يدعو إلى توجيه مواضيع تخرج الطلبة نحو الإبداع والإبتكار

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، الأساتذة، إلى توجيه عناوين مواضيع تخرج الطلبة نحو مواضيع إبداعية تؤدي إلى الإبتكار.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق الموسم الجامعي الجديد من ولاية قالمة، أن هذا الإجراء يسمح بتوجيه الطلبة للإبتكار وخلق الثروة، ومناصب الشغل لأنفسهم ولزملائهم.

وشدد بداري، على أن الجامعة يجب أن تكون مبدعة، مع توفير التحفيز المادي والمالي لكل مبدع.

وأضاف الوزير، أن المعنى الذي يُطالب بإدماجه في الجامعة لجعلها مؤسسة مبدعة، هو استعمال مقاربة لتطوير السلوك الابداعي للطالب باستعمال وسائل تعليمية أكثر جاذبية.

وتابع بداري، أن هدف الجامعة جعل الطالب متمكنا من المعلومات والمعارف. وبالتالي ينشط ويحول كل قدراته المعرفية إلى مواد تصنع قد تباع وتسوق وتخلق الثرورة. ومداخيل مختلفة سواء بمنطقة الجامعة أو على المستوى الوطني.

وأوضح بداري، أن من مهام الجامعة الحديثة التعليم والبحث العلمي وخلق الثرورة من خلال الإبتكار الذي يرتكز على البحث العلمي من أجل خلق مناصب شغل. لذلك طالب بإعطاء إهتمام أكبر للإبداع.