بداري يدعو السفير الإيراني إلى تطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمقر الوزارة، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، محمد رضا بابائي .

وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وكذا آفاق تعزيزها لترقى الى مستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير السفير الإيراني إلى مواصلة الجهود لتطوير مجالات الشراكة بين البلدين. لاسيما في مجال التكنولوجيا الدقيقة، الذكاء الإصطناعي.

من جهته، شكر سعادة السفير الإيراني وزير التعليم العالي على فرصة اللقاء والتحاور وأعرب عن إرتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين، كما أوضح انه يأمل أن تعرف هذه الأخيرة تطورا ملحوظا، كونها متجدرة وقوية.

كما عبّر سعادة السفير الإيراني عن الإهتمام الخاص بالتبادل في مجال البحث العلمي بين باحثينا في ظل الإتفاقية المبرمة سنة 2015 بين القطاعين.