بداري يراهن على نجاح مشروع الجامعة من الجيل الرابع

تراهن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جامعة رقمية تقنية تعكس تطلعات الجزائر للنهوض بهذا القطاع وتحويله الى فضاء للتطور والابتكار.

و جامعة الجيل الرابع (4.0) هي مفهوم حديث يعكس تطور مؤسسات التعليم العالي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم. هذه الجامعات تُعدّ بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على الابتكار. والتكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتعزيز البحث العلمي.

وتركز جامعة الجيل الرابع على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على غرار استخدام الجامعات لأدوات مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة. والحوسبة السحابية لتحسين العملية التعليمية.

و توفر منصات تعليمية ذكية تتيح التعلم الشخصي وفقًا لاحتياجات كل طالب.

كما يتم الرتكيز فيها على التعليم القائم على المهارات من خلال تطوير المهارات العملية والتقنية مثل البرمجة، الروبوتات، وتحليل البيانات.

إضافة الى تعزيز المهارات الناعمة كالإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي.كما يتم التركيز في جتاكمعة الجيل الرابع على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص تدريب وعمل للطلبة. والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة لمشكلات الصناعة من خلال البحث العلمي.

و توفر جامعة الجيل الرابع برامج تعليمية مرنة عبر الإنترنت (التعليم عن بعد) تسمح للطلاب بالدراسة في أي وقت ومن أي مكان. مع تقديم تقدم مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتشجع جامعة الجيل الرابع البحث العلمي متعدد التخصصات لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والصحة العامة.

كما تدعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات الناشئة.

و تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة وتشجع البحث في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.مع إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية.

وفي جامعة الجيل الرابع يتم التعاون مع جامعات عالمية لتبادل الخبرات والبرامج التعليمية.

مع توفر فرصًا للطلاب للدراسة في الخارج والمشاركة في مشاريع دولية.

كما توجد بعض التحديات على غرار تكلفة التكنولوجيا التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية.

إضافة إلى تأهيل الكوادر الذي يتطلب تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس لمواكبة التطورات. و التكيف مع التغيرات السريعة من خلال تحديث المناهج باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية.

باختصار جامعة الجيل الرابع تمثل مستقبل التعليم العالي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي والشراكة مع الصناعة لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.