بداري يزور إقامات جامعية بالعاصمة ويطلع على أوضاع الطلبة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، اليوم الثلاثاء ، بزيارة تفقدية فجائية إلى عدد من الإقامات الجامعية بالعاصمة، شملت الإقامة الجامعية قاريدي ذكور وكذا الإقامة الجامعية للعناصر.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة ظروف إقامة الطلبة والاطلاع ميدانياً على مستوى الخدمات الجامعية المقدمة. داخل الإقامات، لاسيما ما يتعلق بالإيواء والإطعام والنظافة وكذا ظروف التكفل بالطلبة.

كما استمع الوزير خلال هذه الزيارة إلى انشغالات الطلبة، مؤكداً على ضرورة تحسين نوعية الخدمات الجامعية وضمان بيئة إقامة ملائمة تساعد الطلبة. على التحصيل العلمي في أفضل الظروف.

وتأتي هذه الزيارات الفجائية في سياق حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الوقوف. المباشر على واقع الإقامات الجامعية ومعالجة النقائص المسجلة بشكل فوري.