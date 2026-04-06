بداري يزور وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببوسماعيل

بقلم النهار أونلاين
بداري يزور وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببوسماعيل
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لوحدة تنمية الأجهزة الشمسية “UDES” التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة ببلدية بوسماعيل في ولاية تيبازة.

واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على المنظومة الذكية لتسيير وإدارة الطاقة الكهربائية، المطورة من طرف المؤسسة الفرعية “UDES ENGENEERING SOLUTIONS”. والتي تميزت بإنجاز 7 محطات شمسية كهروضوئية بقوة تراكمية تقدر بـ 50 كيلوواط.

كما شملت الزيارة معاينة منظومة متنقلة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية. بالإضافة إلى منظومة تقطير المياه المدمجة في الزراعة الصحراوية.

