بداري يستقبل باحثة شابة تقود ابتكارًا في النانوتكنولوجي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، زوال اليوم الأربعاء ، بمقر الوزارة، الباحثة الشابة نسرين مرسلي، صاحبة. اختراع في مجال النانوتكنولوجي، والتي تحصّلت حديثًا على شهادة ماستر في البيوكيمياء التطبيقية. من جامعة أمحمد بوقرة بومرداس.

ويتمحور هذا الابتكار حول تطوير أنظمة علاجية حديثة، تعتمد على توظيف الجزيئات النانوية. بهدف تحسين الكفاءة الحيوية للمركبات الطبيعية ذات الخصائص العلاجية. ويسمح هذا التوجه العلمي. بتعزيز امتصاص هذه المركبات داخل الجسم، مع إمكانية توجيهها بدقة نحو الأهداف العلاجية، ما من شأنه. رفع فعاليتها وتحقيق نتائج أفضل في المجال الصحي.

وفي السياق ذاته، ثمّن الوزير هذا الإنجاز، مشيدًا بحصول صاحبة المشروع على علامة “لابل مشروع مبتكر”. في مجال التغذية العلاجية، والذي يهدف إلى تطوير حلول غذائية مدروسة علميًا، تساهم في دعم الصحة والوقاية من مختلف الأمراض.

كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع استفاد من آلية التمويل ضمن برنامج “Protomarket”، وهو مشروع. اقتصادي موطن بجامعة بومرداس، في إطار دعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.