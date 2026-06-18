بداري يستقبل صاحب أرفع درجة أكاديمية في استراليا البروفيسور بوعلام بن عطا الله

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم بمقر الوزارة، البروفيسور بوعلام بن عطا الله.

و يعد البروفيسور بوعلام بن عطا الله قامة عالمية في مجال علوم الحاسوب، الحوسبة السحابية، هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي. و صاحب أرفع درجة أكاديمية في استراليا، و هي لقب Scientia_professor،.

للإشارة، فإن البروفيسور بوعلام بن عطا الله، و الذي استقبل من طرف الوزير بداري، يشتغل حاليا بجامعة دبلن سيتي- جمهورية إيرلندا، حيث يعمل حاليا كباحث رئيسي وأستاذ.

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