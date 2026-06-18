بداري يستقبل صاحب أرفع درجة أكاديمية في استراليا البروفيسور بوعلام بن عطا الله
بقلم أمينة داودي
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم بمقر الوزارة، البروفيسور بوعلام بن عطا الله.
و يعد البروفيسور بوعلام بن عطا الله قامة عالمية في مجال علوم الحاسوب، الحوسبة السحابية، هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي. و صاحب أرفع درجة أكاديمية في استراليا، و هي لقب Scientia_professor،.
للإشارة، فإن البروفيسور بوعلام بن عطا الله، و الذي استقبل من طرف الوزير بداري، يشتغل حاليا بجامعة دبلن سيتي- جمهورية إيرلندا، حيث يعمل حاليا كباحث رئيسي وأستاذ.
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