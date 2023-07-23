بداري يستقبل مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للإتحاد الإفريقي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم 23 جويلية 2023، بمقر الوزارة، محمد بلحسين، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للإتحاد الإفريقي.

وحسب بيان الوزارة، فقد رحب بداري بمفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للإتحاد الإفريقي والوفد المرافق له.

كما دعا الوزير المفوض ومدير المعهد الإفريقي بتلمسان، لتسليط الضوء أكثر على نشاطات المعهد وكذا مختلف التكوينات، للتعريف أكثر بالمعهد.

ومن جانبه شكر محمد بلحسين، الوزير، على حفاوة الإستقبال، وأبدى إعجابه بالديناميكية والتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر هذه السنة، خاصة ماتعلق بجانب الرقمنة.

كما أوضح المفوض، أن المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية بتلمسان، كون أكثر من 578 طالبا من 43 بلدا إفريقيا في مجال الطاقة والتغيرات المناخية وعلوم المياه، مع سعي الاتحاد الإفريقي لجعل سنة 2024، سنة للتربية والتعليم العالي والإبتكار.

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