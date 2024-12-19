بداري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون لرئيس جمهورية جيبوتي

سلم اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله

وأشاد رئيس جمهورية جيبوتي بالعلاقات التي تتسم بالأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين.

كما نوه رئيس جمهورية جيبوتي بالدور الهام والمحوري والثري الذي تقوم به الجزائر في القارة الافريقية من أجل الدفاع عن أهداف شعوبها في التنمية والرقي ومن أجل مكانة للافارقة على الساحة الدولية.