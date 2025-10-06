بداري يشارك في محاضرة مع طلبة المجموعة الخاصة المكونين باللغة الإنجليزية

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3 في محاضرة مع طلبة المجموعة الخاصة المكونين باللغة الإنجليزية.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3. على تدشين استديوهات رقمية.