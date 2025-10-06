بداري يشارك في محاضرة مع طلبة المجموعة الخاصة المكونين باللغة الإنجليزية
بقلم أسماء.ع
شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3 في محاضرة مع طلبة المجموعة الخاصة المكونين باللغة الإنجليزية.
وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3. على تدشين استديوهات رقمية.
كما حضر جانب من أول بث مباشر بودكاست الجزائر، من الكلية، وزيارة لقاعة التحرير المخصصة للطلبة.
