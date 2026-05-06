بداري يشدّد على تسويق مخرجات البحث العلمي وبرمجة معارض للمنتجات البحثية

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعًا خصِّص لمتابعة تصنيع وتسويق مشاريع البحث الخاصة، لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث للتكنولوجيات الصناعية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة،

وحسب بيان للوزارة، فقد أسدى الوزير، خلال هذا الاجتماع، تعليمات للمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بضرورة برمجة معارض للمنتجات البحثية المسوقة.