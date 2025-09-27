بداري يشرف على إفتتاح الموسم الرياضي الجامعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، على إفتتاح الموسم الرياضي الجامعي.

وحسب ما نشره الوزير، على صفحته الرسمية بفايسبوك، فقد اشرف على إفتتاح الموسم الرياضي الجامعي، من المدينة الجامعية باتنة. وذلك تحت شعار “الرياضة الجامعية توحدنا ـ العلم يرفعنا”.

وأبرز الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، بأن “الرياضة الجامعية أصبحت خزانا للفرق الرياضية الوطنية”.

مضيفا أنه تم “خلال العشرة أشهر الأخيرة إحصاء 78 طالبا جامعيا بطلا دوليا و33 جمعية رياضية في مختلف الاختصاصات”.

موضحا بأن هذه السنة “ستشهد ولأول مرة إدخال المبارزة بالسيوف في الرياضة الجامعية”.

وتابع بداري بأن زيارته إلى باتنة كانت فرصة لتدشين مرافق جديدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. سواء في الشق البيداغوجي أو الخدمات.

وتمثلت هذه المرافق، في إقامة جامعية من 1.000 سرير وقسم جديد لطب الأسنان ستتولى ولاية باتنة تجهيزه. بما يحتاجه للقيام بالأعمال التطبيقية وكذا ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة.

كما أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعطاء إشارة انطلاق المنافسات في عدة اختصاصات. ضمن دورة رياضية بمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المتواجد بجامعة باتنة 2.

وأشرف بداري في ختام زيارته إلى ولاية باتنة على حفل تكريم الطلبة الجامعيين المتوجين بالمراتب الأولى ضمن هذه الدورة. وكذا الذين تميزوا في مختلف المنافسات الرياضية التي جرت داخل الوطن أو خارجه.