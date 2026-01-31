بداري يشرف على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض منتجات البحث الوطنية

أشرف اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، على مراسم افتتاح الطبعة الأولى لمعرض منتجات البحث الوطنية.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور، الأمين العام لوزارة الصحة، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الأمين العام المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، ممثلة عن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ممثلا عن الرئيس المدير العام لسونطراك، وممثلا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

حيث تم عرض خلال الطبعة الأولى لمنتجات البحث الوطنية 63 منتجا بحثيا في مجالات ذات الأولوية الوطنية “، الأمن الصحي الأمن الطاقوي والأمن الغذائي”.

هذا وتم توقيع قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يتضمن إنشاء عناقيد المؤسسات الناشئة.

بالإضافة إلى إمضاء عديد الاتفاقيات في مجالات الأمن الصحي، الطاقوي والغذائي، بين مؤسسات جامعية ومؤسسات بحثية ومتعاملين اقتصاديين عمومين وخواص.

