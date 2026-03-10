بداري يشرف على افتتاح ندوة وطنية حول مزايا الاستثمار في صندوق الصناديق

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ندوة وطنية حول مزايا الإستثمار في صندوق الصناديق “شركة الاستثمار المالي لجامعة الجزائر 3”.

وحسب بيان للوزارة، عرفت هذه الندوة، حضور رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومديري المؤسسات الجامعية عن بعد.

وكان بداري قد أشرف بداية الشهر الجاري، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، على مراسم منح أول اعتماد في الجزائر لشركة استثمار برأسمال المخاطر ذات طابع جامعي لفائدة “شركة الاستثمار المالي لجامعة الجزائر 3”.

واعتبر بداري هذا الحدث “سابقة وطنية، باعتباره أول اعتماد تمنحه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لمؤسسة جامعية ممثلة في جامعة الجزائر 3، في صيغة شركة استثمار برأسمال المخاطر، إلى جانب تنظيم صندوق الصناديق”.

ويأتي هذا الاعتماد ليكرس “التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصلاح الجامعة وتعزيز دورها الاقتصادي، من خلال تمكينها من التحول إلى فاعل منتج ومساهم في تمويل التنمية”.