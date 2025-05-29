بداري يطلق التكوين الدكتورالي الإستثنائي للإنتاج الحيواني

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على الإطلاق الرسمي للتكوين الدكتورالي الإستثنائي الخاص بالإنتاج الحيواني. دعما للجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال بداري في كلمة له، أن هذه الخطوة تعد انطلاقة لتوجيه البحث العلمي الإستراتيجي نحو تحقيق أهداف التنمية المحلية وعلى رأسها الأمن الغذائي. من خلال تثمين النتائج العلمية، واستثمارها في الإنتاج”. كما تأتي الخطوة إستجابة لاحتياجات قطاع الثروة الحيوانية في الجزائر في إطار الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أوضح بداري، أن أبحاث الطلبة المسجلين في هذه الدكتوراه المستحدثة تمثل توجيها للبحث العلمي لدعم قطاع الفلاحة. بحلول علمية تخص الثروة الحيوانية والمساهمة في الرفع من الإنتاج. مضيفا أن هذه البحوث ستمكن من إعداد مخطط إستراتيجي لمصالح قطاع الفلاحة. لتكون الجامعة فاعلا وتعود نتائجها بالفائدة على المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الدكتورالي جاء كثمرة للشراكة بين المدرسة الوطنية العليا للبيطرة. والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة والعديد من المراكز البحثية.

كما أكدت مديرة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة صونيا بسالم، أن هذا المشروع يأتي لتكوين نخب تساهم في تحسين قطاع الثروة الحيوانية. وتكوين باحثين قادرين على تقديم حلول لترقية تربية المواشي.

من جانبه، أشار مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة طارق حرطاني. إلى أهمية هذا البرنامج الذي من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي.

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