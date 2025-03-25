بداري يطلق ثلاث منصات رقمية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إطلاق ثلاث منصات رقمية خاصة بالحوسبة السحابية وتصميم. وقيادة الطائرات بدون طيار وحاضنة للأعمال تضم 20 مشروع مؤسسة ناشئة.

وفي تصريح للصحافة، أكد بداري أن هذه المنجزات الرقمية التي تم إطلاقها على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. من شأنها تعزيز مجتمع المعلومات والإقتصاد الرقمي والمساهمة في تجسيد الإستراتيجية التنموية وتعزيز السيادة الرقمية

كما ستمكن هذه المنصات مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني من إنجاز البحوث إعتمادا على تقنيات الجيل الرابع. كما توقف بداري عند الخدمات المتميزة التي تقدمها منصة الحوسبة السحابية ومن أهمها توطين المعطيات الوطنية وتوفير خدمات معلوماتية. ومعالجة المعطيات بسرعة فائقة مع ضمان الأمن المعلوماتي. وهو ما يؤهلها لمنافسة الخدمات والمنصات الرقمية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة.

للإشارة، تعتمد هذه المنصة بالكامل على البرمجيات مفتوحة المصدر، لا سيما “Linux”, “OpenStack” و”Kubernetes”. وهي نفس البرمجيات المستخدمة في إنجاز المنصات السحابية السيادية في الدول المتقدمة. حيث تتميز هذه المنصة باستقلالها التام عن أي قيود تكنولوجية مع امتثالها للتنظيمات المتعلقة بأمن البيانات وحمايتها.

كما توفر هذه المنصة القابلة للتوسعة حسب الحاجة، خدمات أخرى تمنح للمستخدم إمكانية إنجاز “مركز بيانات افتراضي” خاص به وواجهة برمجية حديثة تسهل على المطورين ورواد الأعمال المبتكرين تنفيذ مشاريعهم دون الحاجة إلى المنصات العامة الأجنبية، ما قد يهدد خصوصية البيانات وسيادتها.

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