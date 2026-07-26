بداري يطلق مشروع تصميم روبوت بشري وكلب آلي وروبوت توصيل ذكي

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بالباحث والخبير مراد بوزيت، الأستاذ بجامعة كينغ داو، قصد إطلاق مشروع تصميم وإنجاز نماذج نهائية قابلة للتصنيع لعدد من مشاريع الروبوتيك.

ويشمل المشروع تصميم وإنجاز نموذج نهائي لكلب آلي بستة وأربعة أطراف، وروبوت بشري، وروبوت توصيل ذكي، بإشراك طلبة المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، والمدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن، إلى جانب مركز البحث لتطوير التكنولوجيات المتقدمة (CDTA).

كما تم، خلال اللقاء، برمجة إنجاز أرضية تكنولوجية للروبوتيك بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله.