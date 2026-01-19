بداري يعاين المشاريع الابتكارية للطلبة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، صباح اليوم، بزيارة عمل وتفقد للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -الحراش.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، عاين بداري المشاريع الابتكارية لأصدقائه الطلبة ذات القيمة المضافة.

كما زار الوزير وحدة الهندسة الميكانيكية ووقف على ألة تم تطويرها من طرف طلبة المدرسة.والتقى بأصدقاءه الطلبة المشاركين في مختلف المسابقات الدولية. وحثهم على بذل المزيد من المجهودات لحصد عديد الألقاب في الجانب العلمي والبحثي.