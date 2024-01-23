بداري يعاين مشروع إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله في العاصمة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمعاينة مشروع إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

وخلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر، عاين بداري رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. مشروع إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

حيث استمع الوزيرإلى عرض مفصل حول تفاصيل أشغال إنجاز المشروع، كما طاف بعديد مرافق القطب. قصد معاينة وتفقد نوعية الأشغال المنجزة وكذا التجهيزات والوسائل التي تم وضعها على مستوى المرافق.

وتجدر الإشارة أن الأشغال توشك على الانتهاء بمستوى هذا الصرح العلمي بسيدي عبد الله ويعد في مرحلة رفع التحفظات. حيث سيوفر خدمات جامعية عالية المستوى نظرا لتعدد المرافق فيه وجودة الأشغال المنجزة.

جدير بالذكر، أن القطب الجامعي يتضمن 20 ألف مقعد بيداغوجي تنقسم إلى 05 كليات كاملة،. بالإضافة إلى 05 ملاحق تتمثل في عمادة القطب، المكتبة الرئيسية، قاعة المحاضرات الرئيسية. المخابر العلمية، وكذا القرية الجامعية التي تتسع لـِ 1500 مقعد. والتي تحتوي على محلات ومطاعم وقاعات للترفيه، كما يتضمن هذا القطب الجامعي 06 إقامات جامعية كاملة بسعة 11 ألف سرير.

يشار أن الزيارة تتم بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله،. نواب المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعالمة، مدير التجهيزات العمومية وإطارات المديرية،. ممثلو مؤسسة الإنجاز، إطارات وزارة التعليم العالي، وإطارات الولاية.

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