بداري يعزي في وفاة البروفيسور تومي محمد

تقدم وزير التعليم والعالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأخلص عبارات التعازي لعائلة الفقيد البروفيسور تومي محمد ، عضو مؤسس لكلية الطب الجزائر، رئيس مصلحة امراض القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا سابقا طيب الله مثواه وأكرم نزله.

وجاء في تعزية الوزير ʺوعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الوزير بإسمه الخاص وباسم كافة إطارات الوزارة. بصادق عبارات المواساة و بخالص التعازي لعائلة الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة. ويسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه الصبر و السلوانʺ.

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