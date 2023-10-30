بداري يعلن عن توظيف 1904 أستاذ استشفائي جامعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الإثنين، عن توظيف 1904 أستاذ استشفائي جامعي ابتداء من 15 نوفمبر القادم.

وأوضح الوزير بداري، أن هذه أكبر عملية توظيف لفئة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين منذ الاستقلال.

مشيرا الى ان عملية التوظيف، تأتي تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي الماضي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وافق على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتضمنة توظيف وادماع حاملي هذين الشهادتين ضمن المناصب الجامعية في مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 14 ماي الماضي.