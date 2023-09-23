بداري يفتتح السنة الجامعية من قالمة

حل صبيحة اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بولاية قالمة. للإشراف على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2023-2024.

وفي وقت سابق، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 سبتمبر كتاريخ رسمي للدخول الجامعي على المستوى الوطني.

وكانت الوزارة اعتمدت بطاقة جديدة وموحدة تشمل جميع الخدمات التي تقدم للطلبة من نقل جامعي وايواء وإقامة.

ومن خلال تعليمة وجهت إلى مديرية الخدمات الجامعية والكليات والأقسام. أكدت الوزارة من خلالها اعتماد ببطاقة طالب وحيدة وموحدة. ذات استعمالات متعددة، تغطي الخدمات البيداغوجية من الولوج إلى مرافق مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية. على غرار خدمات الإيواء والنقل والإطعام وذلك بدءا من هذا الدخول الجامعي ، وتُمنح للطلبة في كل الأطوار سنوات التكوين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البطاقة تعد دعما لبطاقة الطالب الإلكترونية ونسخة مادية عنها وهي مزودة بتقنية تحديد الهوية. بموجات الراديوRFID تجعلها متصلة بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة. حيث تستعمل كبطاقة هوية جامعية، من جهة وكدعامة للتطوير المستمر للبيئة الرقمية لفائدة الطلبة في الوسط الجامعي من جهة أخرى.