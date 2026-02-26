بداري يقوم بزيارة فجائية للإقامات الجامعية بالجزائر شرق

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة مفاجئة إلى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق، وذلك للاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للطلبة داخل الإقامات الجامعية.

شملت الجولة التي قام بها الوزير عدة إقامات للذكور والإناث، حيث وقف على مستوى النظافة، توفر المرافق الأساسية، وجاهزية الخدمات اليومية التي يحتاجها الطلبة. وأكد خلال الزيارة على أهمية متابعة جودة الخدمات لضمان بيئة تعليمية وصحية مناسبة لأصدقاءه الطلبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين ظروف الإقامة الجامعية وتعزيز التفاعل المباشر بين الوزارة والطلبة، مع التركيز على الرصد الميداني الفعلي لكل ما يمس حياتهم اليومية داخل الإقامات.

كما شدد الوزير على ضرورة العمل على تلبية احتياجات الطلبة بشكل مستمر، مع الحرص على معالجة أي ملاحظات أو مشاكل تظهر أثناء زياراته المفاجئة.