بداري يقوم بزيارة فجائية للإقامة الجامعية بن عكنون بنات

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم ، بزيارة فجائية إلى الإقامة الجامعية بن عكنون بنات. وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطالبات المقيمات والتأكد من جاهزية الإقامة لتلبية احتياجاتهن، خاصة مع بداية الشهر الفضيل.

خلال الزيارة، تفقد الوزير بداري مختلف مرافق الإقامة، بما في ذلك الغرف والمطاعم والمرافق الصحية، واستمع إلى ملاحظات الطالبات حول الخدمات المقدمة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة ملائمة وآمنة للطالبات وضمان راحتهن. تأتي هذه المبادرة ضمن متابعة الوزارة الميدانية المستمرة لتحسين جودة الحياة الجامعية وتعزيز الرعاية للطالبات المقيمات.