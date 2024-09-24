بداري يقوم بزيارة فجائية للإقامة الجامعية بالقبة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ليلة أمس. بزيارة فجائية للإقامة الجامعية القبة، للوقوف على ظروف إستقبال الطلبة الجدد.

والتحق أزيد من مليون و800 ألف طالب بمقاعد الجامعة اليوم الثلاثاء، من خلال إفتتاح الموسم الجامعي 2024/2025م.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قد أشرف رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، يوم 21 سبتمبر 2024. بالمجمع الرياضي- دالي براهيم، جامعة الجزائر 3. على إفتتاح السنة الرياضية الجامعية.