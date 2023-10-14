بداري يكرم 23 مدير جامعة بوسام الاستحقاق

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،كمال بداري، 23مدير مؤسسة جامعية، تكريما لهم، نظير تواجد جامعاتهم ضمن تصنيف “التايمز “، في طبعة 2024.

وتصدرت الجزائر البلدان العربية بالمرتبة الأولى وأحتلت المرتبةالثانية إفريقيا.

كما تم مؤخرا تصنيف 56 أستاذا باحثا من جامعات جزائرية. ضمن القائمة التي نشرتها جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2٪؜ من الباحثين في العالم الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم .

كما تصدّرت الجزائر مؤخرا البلدان العربية في مجال النشر العلمي والإنتاج الاكاديمي للمرة الرابعة على التوالي لنتائج معامل التأثير أرسيف في طبعته الثامنة لسنة2023.

وقد إحتلت المرتبة الأولى عربيا في عدد المجلات العلمية. بـ 445 مجلة علمية وكذا في عدد الباحثين المستشهد بأبحاهم بأكثر من15الف باحثا.

وهي المؤشرات الايجابية التي تؤكد على الحركية التي يعرفها قطاع التعليم العالي. من خلال الاستراتيجية التي ينتهجا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. للنهوض بالجامعات الجزائرية وتطويرها وترقيتها لمصاف الجامعات الدولية .