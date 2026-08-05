بداري يكرّم المتفوقين في المسابقة الدولية للرياضيات ببلغاريا

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على مراسم تكريم صاحب المرتبة الأولى والثالثة في المسابقة الدولية للرياضيات ببلغاريا.

وجرت مراسم التكريم بالمكتبة المركزية للقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن، بسيدي عبد الله.

وقام بداري بتكريم صاحب المرتبة الأولى، دراش شمس الدين عبد العالي، المتوج بميدالية ذهبية.

بالإضافة إلى صاحب المرتبة الثالثة بن ملوكة محمد أمير، الفائز بميدالية برونزية، وآيت حمدوش هيثم إدريس، المتوج بميدالية برونزية.

كما قام بداري بتكريم الطالب يرقي عبد الغني، المتحصل على شهادة تشريفية، وايضا الأستاذ المشرف على الفريق.