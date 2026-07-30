بداري يكشف عن نتائج توجيه حاملي البكالوريا الجدد ومعدلات التخصصات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن فتح المنصة المخصصة للاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج توجيه حاملي البكالوريا الجدد 2026. أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا قد بلغ 424.226 ناجحًا. فيما سجل 403.119 حامل شهادة عبر المنصة الرقمية. مضيفا أنه قد تم توجيه 391.018 طالبا، أي ما يعادل 97% من المسجلين. بينما لم تتجاوز نسبة المعنيين بالمرحلة الثانية 3%. كما استفاد 84.71% من إحدى رغباتهم الثلاث الأولى و 94.46% من إحدى رغباتهم الخمس الأولى. و 96.97% من إحدى رغباتهم الست الأولى.

وأضاف الوزير، أنه قد تم تم توجيه 227.590 طالبا أي بنسبة 60% إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا، مقابل 163.428 أي بنسبة 40 % إلى ميادين الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما تم توجيه 2.040 طالبا نحو المدارس العليا ذات تخصصات مرتبطة بمهن المستقبل على غرار الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة الكمية والتكنولوجيا المتقدمة.

بالمقابل، كشف بداري، عن توجيه 46.500 طالب أي ما يعادل نسبة 12% نحو المدارس العليا لسيدي عبد الله والمدارس العليا للأساتذة وتخصصات شبه الطبي. واستفادوا من عقود توظيف مباشر في قطاعات حيوية، لاسيما التربية الوطنية والصحة والقطاع الاقتصادي. بما يعزز قابلية التشغيل ويربط التكوين باحتياجات التنمية الوطنية

كما أشار إلى أن المساعد الذكي ” النموذج اللغوي الكبير” LLM المعتمد لأول مرة خلال عملية التسجيل الأولي. قد سجل أكثر من 1.233.568 تفاعلا في تأكيد جديد لنجاعة الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الجامعية وتسهيل مرافقة الطلبة

معدلات التخصصات

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الحد الأدنى للقبول في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بلغ 20/18.44 ، المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني 20/18.10 ، المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي 20/16.81. بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في الطب 20/16.33، وطب الأسنان 16.81، والصيدلة 16.03.

وكشف الوزير في سياق ذي صلة، أن التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ستنطلق ابتداءً من 05 أوت 2026.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور