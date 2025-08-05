بداري يمنح وسام الاستحقاق للطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ا وسام الاستحقاق للوزارة، للطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا، نظير إفتكاكهم لميداليتين فضيتين، ميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير للكلبة المتوجين

كما كانت الفرصة الوزير، لإسداء وسام الاستحقاق للوزارة. لمدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الألي بواد السمار، لما بذله رفقة طاقمه المميز من مجهودات في السهر على إنجاح عملية التسجيلات الأولية في كامل مراحلها.