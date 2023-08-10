بداري ينصب لجنة إعداد مخطط عمل مؤشر النجاعة “نزاهة”

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الخميس على التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد وإنجاز مخطط عمل مؤشر النجاعة “نزاهة”. وتقييمه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن اللجنة تتكون من مسؤولي الهياكل المركزية المعنية. فضلا عن خبيرين (02) مختصين في هذا المجال. وهذا وفقا لمضمون اتفاقية الاطار والتنسيق في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وكذا اعتمادا لمؤشر النجاعة “النزاهة” على مستوى القطاع.

ومواكبة لهذا المسعى تم تحيين ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية هذا الشهر. والذي ينص على الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما سيتم الاعلان عن إمضاء هذا الميثاق رسميا من قبل بداري وكافة إطارات وموظفي القطاع وكذا الطلبة، تعهدا بالإلتزام به وبأحكامه.