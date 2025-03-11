بداري يهنئ الطالبة لعمارة هبة لتحصلها على براءة اختراع

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري، الطالبة لعمارة هبة السنة السابعة تخصص طب، بجامعة علوم الصحة، بعد تحصلها على براءة اختراع.

وفي منشور له على حسابه الرسمي فايسبوك، تقدم الوزير بتهانيه الخالصة للطالبة لعمارة هبة السنة السابعة تخصص طب. بجامعة علوم الصحة، بعد تحصلها على براءة اختراع عن مشروعها المبتكر Artificial Pancreas System.

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