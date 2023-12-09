بداري يهنئ الطلبة الفائزين في مسابقة أحسن مشروع إفريقي في مجال الروبوتيك

تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بتهانيه الخالصة للطلبة الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى على التوالي في المسابقة النهائية لأحسن مشروع إفريقي في مجال الروبوتيك على هامش المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة.

وكتب ببداري على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك “إنجازات_نعتز_بها ! ألف ألف مبروك لأصدقائي الطلبة “شوشان سليم، نبار رياض، ليبرير شيث، عبد الصمد ولاء الدين من جامعة باتنة 2. و بتدير مصطفى، بن عيسى طيب، سعابني الياس من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الحراش. مزياني رزق الله، باسة أمين، دراجي أيمن شكيب، عيادي ميساء ،داود هاني من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا”. لإفتكاكهم المراتب الثلاث الأولى على التوالي في المسابقة النهائية لأحسن مشروع إفريقي في مجال الروبوتيك على هامش المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة.

كما تمنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوفيق والمزيد من النجاح للطلبة.

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