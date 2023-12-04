بداري يهنئ المكرمين والمتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، كل المكرمين والمتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية على فايسبوك “هنيئا لكل المكرمين والمتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف أمس الأحد، على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة.

وتحصل على المرتبة الأولى في مجال الإعلام التلفزي للصحفي سفيان مقنين من التلفزيون الجزائري بوثائقي “معا نبتكر”.

فيما عادت المرتبة الثانية في مجال الإعلام التلفزي للصحفي عمار حلاس من التلفزيون الجزائري بوثائقي “بذور المستقبل”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور