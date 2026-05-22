بداري يهنئ طلبة مدرسة الأمن السيبراني بعد تتويج مشاريعهم المبتكرة

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الجمعة طلبة السنة الثانية بالمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني.

ونشر بداري عبر حسابه على فيسبوك منشور هنأ فيه طلبة السنة الثانية بالمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني. وهذا عقب تحصّل عدد من مشاريعهم الابتكارية على 5 أوسمة “مشروع مبتكر”.

وتوّج هؤلاء الطلبة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات القانونية، ورقمنة الخدمات الجامعية.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

RAKY: في مجال التوعية والتكوين في الأمن السيبراني.

LAWLY: في مجال التقنيات القانونية والذكاء الاصطناعي.

VIGIL : في مجال تحليل أمن الشبكات الجامعية.

SMAI: في مجال رصد التهديدات الداخلية بالذكاء الاصطناعي.

Campus Security & Maintenance Hub (CSMH) : في مجال رقمنة تسيير الإقامات الجامعية، والصيانة، والأمن.