بداري يهنئ نريمان حلفاوي المتوجة بثلاث ذهبيات في كوت ديفوار

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالبة نريمان حلفاوي، التي توجت بثلاث ميداليات ذهبية في رياضة فوفينام فيات فو داو، بالبطولة الإفريقية المقامة بكوت ديفوار.

وجاء في تهنئة الوزير ” تهانينا الخالصة للبطلة الطالبة نريمان حلفاوي التي توجت بثلاث ميداليات ذهبية. في رياضة فوفينام فيات فو داو، بالبطولة الإفريقية المقامة بكوت ديفوار”. مضيفا “بهذا الإنجاز إفتكت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا، نعتز بمثل هذه الانتصارات للرياضيين الجامعيين”.

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