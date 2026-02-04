بداري يُدشن أول مركز بيداغوجي للبراي بجامعة قسنطينة

إعــــلانات
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، على تدشين أول مركز بيداغوجي للبراي، بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قال وزير التعليم العالي “سعدت كثيرا بتدشين أول مركز بيداغوجي للبراي، لأصدقائي الطلبة ضعاف البصر، بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر”.

